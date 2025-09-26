(Kamalı Haber) - Ercan Havaalanında meydana gelen hayvan kaçaklığı suçlamasıyla tutuklanan Çağla Hepsarar ile Nazan Gazelci mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Andıç mahkemeye olguları aktardı. Polis, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 22.50 sıralarında Ercan Havaalanında araç park yeri içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü Ekipleri tarafından, yapılan kontrolde Çağla Hepsarar’ın Türkiye’den izinsiz olarak getirmiş olduğu poodle cinsi 3 adet köpeği Nazan Gazelci’ye satarken tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların havyan kaçakçılığı suçlamasıyla suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlı Çağla Hepsarsar’ın daha önce de aynı suçu işlediğine dair bilgi aldıklarını da söyledi. Polis memuru, Çağla Hepsarsar’ın ülkeye turist olarak giriş yaptığını, Nazan Gazelci’nin ise KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için ikişer kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.