İHA’nın haberine göre 63 yaşındaki Çabuk, Karasu ilçesinde sahilinde İHA buldu.

Cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına aracı soran adam, ‘bomba yok’ yanıtı alınca eşi ve torunuyla İHA’yı aracına yükleyip eve götürdü. Jandarmanın incelemesinin ardından araca el konuldu. Çabuk durumu şöyle anlattı:

“Her sabah burada eşimle torunumla geziyoruz biz. Herhangi bir lazım bir şey olursa alıyoruz. Bahçeye lazım olan şeyleri alıyoruz.

Ama bir gün denizin kenarına İHA yanaşmış, drone mu diyeyim ne diyeyim…

Neyse, çektim ben de hemen cep telefonundan yapay zekaya sordum. Bana Rusya’ya geldiğini söyledi, içinde bomba olmadığını… O zaman biz de arabaya yükledik. Ondan sonra götürdük eve.

Baya ağırdı, 15-20 kilo gelirdi, yalnız başıma yükleyemezdim. Eşimle torunumla kanatlarından yakaladık tuttuk, arka kapağı açtık oraya koyduk, götürdük eve.

Ondan sonra muhtara söyledim. O da jandarmaya haber verdi. Geldi jandarmalar incelemelerini yaptılar. Bomba olmadığını tespit ettiler.”