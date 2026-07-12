Euronews Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre şu yedi ülkeyi karşılaştırdı: Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Hırvatistan.

Bu ülkeler arasında en pahalısı 100,3 avroluk sepet bedeliyle Fransa.

Fransa’yı takip eden beş ülkeyse şunlar:

İtalya (97,1 avro)

İspanya (91,6)

Yunanistan (87,4)

Portekiz (86,6)

Hırvatistan (78,4)

Eurostat’ın ‘restoranlar ve oteller’ başlıklı fiyat kategorisi, dışarıda yeme içme ile ücretli konaklama maliyetlerini karşılaştırıyor.

Bu kalemde de yedi ülke içinde en pahalısı, 116 avroluk fiyatla Fransa, onu 110,8 avroyla İtalya izliyor.

En ucuz ülke sepetin 73,6 avro tuttuğu Portekiz. Bu da fiyatların AB ortalamasının yüzde 26,4 altında olduğunu gösteriyor. Türkiye de 78,3 avroluk fiyat endeksiyle 80’in altında kalıyor.

Hırvatistan (89,6), Yunanistan (86,1) ve İspanya’dan (85,4) bir miktar daha pahalı.

Gıda fiyatları yedi ülkenin çoğunda birbirine epey yakın.

En pahalı ülke Fransa’da fiyatlar AB ortalamasının yalnızca yüzde 7,9 üzerinde. AB genelinde 100 avroya gelen bir gıda sepeti Fransa’da 107,9 avroya mal oluyor.

Türkiye’deyse aynı sepetin fiyatı yalnızca 75,6 avro. AB ortalamasının altında kalan diğer tek ülke 94,6 avroluk sepet bedeliyle İspanya, kalan ülkelerde fiyatlar ortalamanın üzerinde.

Türkiye’de içki fiyatları 210,2 avroyla AB ortalamasının iki katından daha yüksek. Yunanistan 154 avroyla uzaktan ikinci sırada, onu 133,9’la Hırvatistan izliyor.

İçkide en ucuz ülke İtalya; İspanya da 90,1 avroyla AB ortalamasının altında. Fransa ve Portekiz’deki fiyatlar da sırasıyla 100,9 ve 107,1’le Avrupa ortalamasına çok daha yakın.