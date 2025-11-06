Sağlık örgütleri, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’i, Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu ile ilgili süreci, şeffaf, net ve sonuca ulaştıracak şekilde yönetmeye çağırdı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), konuyla ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

Chinyere Olivia Ojoagu’nun vefatını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirten sağlık örgütleri, “Kaybımızın acısını ailesi, yakınları ve sevdikleriyle en içten duygularımızla paylaşır, sabır ve başsağlığı dileriz” dedi.

Yaşanan bu üzücü olayla ilgili olarak polis ve adli tıp araştırmasının yanı sıra bugüne kadar yapılmamış olan idari soruşturmanın da en kısa sürede yürütülmesinin önemine vurgu yapan örgütler, şunları kaydetti:

“Olayın tüm aşamalarının, polis, adli merciler ve bilirkişiler tarafından en ince ayrıntısına kadar incelenmesi hem adalet hem de mesleki etik açısından hayati önemdedir.

Yaşatmayı, insan hayatını korumayı meslek edinen biz hekimler, bir çocuğumuzu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bu süreçte tüm yetkililerle iş birliğine hazır olduğumuzu, Çocuk Acil Servisi’nde tüm zorluklara, sistemsizliğe, sağlıktaki tüm kaosa rağmen çocukları yaşatmak için görev yapan tüm meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

Sağlık Bakanı Sn Dr. Hakan Dinçyürek’i, süreci şeffaf, net ve sonuca ulaştıracak şekilde yönetmeye, konu ile ilgili açıklama yapmaya ve benzer durumların yaşanmaması için sağlıkta sürdürülebilir düzenlemeler hayata geçirmeye davet ederiz.

Kaybettiğimiz bu toprakların evladı Chinyere Olivia Ojoagu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz.”