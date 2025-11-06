Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Bilgisayar ve Bilişim, Denizcilik, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri, Elektrik-Elektronik ve İşletme Fakültelerinin dekanlarıyla görüştü.

İTÜ-KKTC Gazimağusa Yerleşkesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci gelişimini destekleyen araştırma projeleri ve akademik iş birlikleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulan görüşmede, İTÜ’nün mühendislik ve mimarlık eğitimi alanındaki deneyimini KKTC’de de güçlendirmek için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Ziyarette, İTÜ-KKTC Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, İTÜ fakültelerinin akademik desteğiyle düzenlenebilecek kısa süreli eğitim ve sertifika programları da ele alındı.

Bu kapsamda, öğrenci ve mezunların mesleki yetkinliklerini artırmaya, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek güncel bilgi ve beceriler kazandırmaya yönelik ortak projeler değerlendirilerek eğitimde sürdürülebilir iş birliği alanları görüşüldü.

Kabulde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen KÜBİTAK projelerine İTÜ-KKTC’nin akademik ve teknik altyapısıyla destek verilmesi, araştırma ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi yönünde öneriler sunuldu.