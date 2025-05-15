Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), otobüs taşımacılığı ile ilgili açıklamasında, ülkede mesleki eğitimin yapılmadığı tek sektörel alanın şoförlük olduğunu hatırlattı.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, Yenierenköy’den Dipkarpaz köyüne lise öğrencilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak takla attığı kazaya işaret edilerek, yaşanan trajik olumsuzlukların insan hatası, ihmal olduğu kaydedildi.

Ülkede mesleki eğitimin yapılmadığı tek sektörel alanın şoförlük olduğunun belirtildiği açıklamada, “Tüm dünyada mesleki statüsü, seviyesi, eğitimi diğer mesleklere göre en yüksek olan şoförlüğün bizde nerdeyse konusu dahi edilmiyor.” denildi.

“Elbette ki konu profesyonel sürüş eğitimiyle bitmiyor. Araç yenilenmesi, o mesleğin profesyonelce sürdürülebilmesi için ekonomik yeterliliğin sağlanması da ciddi ciddi ele alınmalıdır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, taşımacılığın sadece öğrencilerin taşındığı bir sisteme evrildiği, araçların yenilenmediği, şoförlerin ise yarı zamanlı iş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, öğrenci taşımacılığının toplu ulaşım sistemi çerçevesinde ele alınması gerektiği de kaydedildi.