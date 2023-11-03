Sağlık Bakanlığı, her gün dünya çapında sayısız bireyin organ yetmezliğinin korkutucu ihtimaliyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, “Bu hastaların ve yakınlarının umudu organ nakline bağlıdır. Organ nakilleri, hayatları değiştirebilecek tıbbi bir mucizedir” vurgusu yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ve dünyada her yıl 3-9 Kasım tarihlerinin, “Organ ve Doku Bağışı Haftası” olarak kutlandığı belirtildi.

Organ naklinin, verici kişinin rızası ile cerrahi olarak bir organının çıkartılarak, alıcı kişiye yerleştirilmesi işlemi olarak tanımlandığı ifade edilen açıklamada, “Doku ve organ nakli içinde böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, akciğer, bağırsak, kornea, iç kulak, deri, kemik, ilik, kalp kapağı, bağ dokusu yer almaktadır” denildi.

-“Ülkede bugüne kadar 60 böbrek, 4 kalp nakli yapıldı”

Ülkede 2014 yılında Hücre Doku ve Organ Nakli Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle 2015’ten beri böbrek ve kalp nakillerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 60 böbrek, 4 kalp nakli yapıldığı kaydedildi.

Böbrek nakillerinin 31 tanesinin kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerden, 29 tanesinin ise canlı nakil olarak gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, bağışlanan diğer organların, Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hastalara umut olduğu belirtildi.

Her gün dünya çapında sayısız bireyin organ yetmezliğinin korkutucu ihtimaliyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, yetersiz çalışan bir kalp, böbrekler veya akciğerlerin yaşamı tehdit ettiği ve bu durumların sonuçlarının, hastaları, yakınlarını ve sevdiklerini etkilediği kaydedildi.

-“Hastaların ve yakınlarının umudu organ nakline bağlıdır”

“Bu hastaların ve yakınlarının umudu organ nakline bağlıdır. Organ nakilleri hayatları değiştirebilecek tıbbi bir mucizedir” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Nakil, ikinci bir şans, yenilenen sağlık ve hastaların sevdiklerine bir kez daha sarılma fırsatını yaratacaktır. Ancak bu dikkate değer başarının merkezinde, organ bağışçısı olmayı özverili bir şekilde seçen isimsiz kahramanlar yatmaktadır. Verilecek tek bir karar hastalarımızın hayatında inanılmaz derin bir etki yaratacaktır.”

-“2015 yılından bugüne kadar 920 kişi organ bağışı için gönüllü oldu”

2015 yılından bugüne kadar 920 kişinin organ bağışı için gönüllü olduğu belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na organ bağışçısı olarak kaydolup, başkalarına umut verme, ihtiyacı olanlara şifa sunma şansına sahip olunabileceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada son olarak, organ bağışının, bir sağlık görevi olduğunun altı çizildi.