Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TEMAD) Samsun İl Başkanlığı Başkanı Yardımcısı Necati Usta ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da milli mücadeleyi başlattığı Samsun’dan gelen subayları ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askerlere aynı zamanda bayraktarlık ve sancaktarlık görevinde bulunan kişilere her zaman büyük saygı duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Filistin’de yaşanan insanlık dramının Kıbrıs’ta 60 yıl önce yaşanmaya başladığını belirterek, verilen büyük mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalesiyle 1974 yılından beridir adada barış, huzur ve güven olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini Kıbrıs Türkü’nün örnek aldığını ve direnerek verdiği mücadele sonrasında devletini kurduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olduğunu, karada ve denizde egemenlik hakkının bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılının kutlandığı 2023 yılında iki devletin aynı zamanda mavi vatanda da güçlü olduğunu aktardı.