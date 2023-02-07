“İhtiyaç duyulduğu anda sağlık çalışanı kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması düşünülerek organizasyon yapıldı”

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, bu aşamada öncelikli olarak arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç olduğunun bakanlığa bildirildiğini kaydetti.

İhtiyaç duyulduğu anda sağlık çalışanı kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması düşünülerek, organizasyon yapıldığını belirten Bakanlık, bu doğrultuda sağlık çalışanlarının bölgelere sevk edileceğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Komitesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare içerisinde olunduğu kaydedildi.

Sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütlerinin bakanlığa gönüllü olarak başvurduğu ve Türkiye’de yaşanan deprem bölgelerine gitmek istedikleri aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bu aşamada öncelikli olarak arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyulduğu anda sağlık çalışanı kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması düşünülerek organizasyon yapılmıştır. Bu doğrultuda sağlık çalışanları bölgelere sevk edilecektir.”

-“Doğru zamanda, doğru planlamayı yapmak önemli”

Kriz yönetiminde doğru zamanda doğru planlamayı yapmanın önemli olduğu vurgulanan açıklamada, “Türk milletinin yaşadığı acıyı derinden paylaştığımızı belirtir, KKTC Sağlık Bakanlığı olarak gereken neyse yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz” ifadelerine yer verildi.