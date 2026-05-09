Sağlık Bakanlığı, hantavirüs görülen gezi gemisinde KKTC vatandaşı bulunmadığını, hastalığa ilişkin sürecin uluslararası sağlık kuruluşlarının bilimsel veri ve önerileri doğrultusunda yakından takip edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), mevcut durumda hastalığın genel topluma yayılım riskinin düşük olduğunu belirttiğine vurgu yapıldı.

Hantavirus ile ilgili bilgilere de yer verilen açıklamada, “Enfeksiyon, kemirgen hayvanların idrar, dışkı veya salyası ile doğrudan temas ya da bu salgılarla kontamine olmuş yüzeylerle temas sonrası bulaşabilen ve solunum yolu hastalığına neden olabilen bir virüstür” denildi.

Hastalık semptomlarının; baş ağrısı, ateş, bulantı ve karın ağrısı gibi şikayetlerle başlayabildiği belirtilen açıklamada, hastalığın bazı vakalarda solunum yetmezliğine kadar ilerleyebildiği ifade edildi.

Hantavirus enfeksiyonunun spesifik bir tedavisi veya aşısı olmadığı belirtilen açıklamada, hastalara destek tedavisi uygulandığı kaydedildi.

Hantavirus enfeksiyonunun dünya genelinde nadir görülen bir hastalık olduğuna vurgu yapılan açıklamada, hantavirus vakalarının daha sık rapor edildiği ülkelerden biri olan Arjantin’den ayrılan bir gezi gemisinde hastalık bildirimi yapıldığı anımsatıldı.

DSÖ’nün mevcut durumda hastalığın genel topluma yayılım riskinin düşük olduğu, gemide bulunan kişilerin takibinin sürdürüldüğünü bildirdiğine yer verilen açıklamada, gemide KKTC vatandaşı bulunmadığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte uluslararası sağlık kuruluşlarının bilimsel veri ve önerileri doğrultusunda yakından takip edildiği belirtildi.