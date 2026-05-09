"Akran ve siber zorbalık, çocuklarla ilgili adli konular, yasa dışı bağımlılık yapan maddeler, okulda şiddet ile sigara ve alkol kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri ele alınacak"

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), “Güvenli Okul Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, çarşamba günü velilere yönelik farkındalık konferansı düzenleyecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, konferans Lefkoşa Türk Lisesi Mehmet Altınbaş Konferans Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak ve katılım ücretsiz olacak.

“Çocuklarımız İçin Güvenli Gelecek” temasıyla gerçekleştirilecek konferansta; akran ve siber zorbalık, çocuklarla ilgili adli konular, yasa dışı bağımlılık yapan maddeler, okulda şiddet ile sigara ve alkol kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri ele alınacak.

Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek konferansa, tüm veliler davet edildi.