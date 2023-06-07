Sağlık Bakanlığı, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde sağlık hizmeti almaya giden bir vatandaşın, röntgen cihazı olmadığı gerekçesiyle sağlık görevlileriyle sözlü tartışma yaşayarak ardından acil bölümünün girişine zarar vermesi olayıyla ilgili açıklama yaptı.



Bakanlık açıklamasında, konunun polise intikal ettiğini belirtilerek, gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi ve Güzelyurt Sağlık Merkezi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz gün Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde sağlık hizmeti almaya giden bir vatandaş, röntgen cihazı olmadığı gerekçesiyle haksız yere maalesef sağlık görevlileri ile sözlü tartışma yaşayarak ardından acil bölümünün girişine zarar vermiştir.

Bilindiği üzere Sağlık merkezlerimiz 1. Basamak sağlık hizmeti vermekte olup, her gün poliklinik hizmetleri, hasta muayeneleri, gerekli reçetelerin düzenlenmesi, aşı hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, evde bakım hizmetleri, ilk ve acil müdahaleler olmak üzere vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaktadır.

Sağlık hizmeti sunumu basamaklı olarak yapılır. 1. Basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerine girmeyen röntgen çekimi veya diğer kapsamlı hizmetler hastanın başvurusu ardından durumuna göre 2. Veya 3. Basamağa yönlendirilmektedir.

Güzelyurt Sağlık Merkezi çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, konunun polise intikal ettiğini, şahıs adına gerekli işlemlerin yapıldığını kamuoyu ile paylaşırız"