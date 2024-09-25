Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, eczacıların sağlık sisteminin vazgeçilmez parçası olduğunu söyledi.

Bakan Dinçyürek, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eczacıların toplum sağlığına sunduğu katkılara dikkat çekti.

Dinçyürek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin dört bir yanında halk sağlığının korunması için gece-gündüz gayretle çalışan eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bilimin ışığında, toplumun kalbinde, ilacın olduğu her yerde ve her koşulda kesintisiz şifa dağıtan eczacılarımız, sağlık hizmetlerimizin en önemli paydaşlarından biri olmuştur.

Eczacılarımız, ilaç tedavisindeki uzmanlıklarının yanı sıra, bireylerin sağlıklı yaşam sürdürmeleri adına verdikleri tavsiyelerle de önemli bir rehberdir. Her gün binlerce vatandaşımızın güvenle başvurduğu eczacılarımız, sağlık sektörünün en ön saflarında yer alarak hem koruyucu sağlık hizmetlerinde hem de tedavi süreçlerinde kilit rol üstlenmektedir. Onların bilgi ve deneyimleri, halkımızın sağlığı için büyük bir güvencedir.

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle, tüm eczacılarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”