9.Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, yapılan görüşmede iki ülke arasında imzalanan sözleşmeler ve eylem planlarına atıfta bulunarak proje bazlı karşılık değerlendirmelerde bulunuldu ve ortak projelerin ileriye götürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yer alması nedeniyle büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Bakan Dinçyürek'in bakanlık görevinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında olduklarını belirten Koca, KKTC ile her zaman iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Önümüzdeki 2 yılı kapsayan sağlık eylem planının önemine işaret eden Bakan Dinçyürek, her zaman diyalog içerisinde olacaklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, TC Cumhurbaşkanı himayelerinde TC Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen kurultaya katılmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, daveti nedeniyle Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Bu kurultayın aynı zamanda katılım gösteren diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ile görüşme fırsatı verdiğini belirten Dinçyürek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC’nin bugünlere gelmesine olan katkılarına da değindi.

Görüşmenin sonunda TC Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında 2023- 2025 yıllarında iş birliğine dair eylem planı imzalandı.