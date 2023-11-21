Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel sekreterlerinden Salih Miroğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) genel başkanlarından Özker Özgür anısına mesaj yayımladı.

Bakan Dinçyürek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mesleğine gönül veren iyi bir doktor, iyi bir aile babası, iyi bir insan ve iyi bir politikacı” olan Miroğlu, UBP içerisinde her kademede görev yapmış özelde UBP’ye ve genelde ülkesine önemli hizmetler vermiş, aldığı tüm görevleri başarı ile yürütmüştür.

Özker Özgür de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin uzun yıllar genel başkanlığını yürütmüş, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde ve siyasi hayatı boyunca çalışmalarıyla ülkeye değerler kalmıştır.

Bu ülkenin yetiştirdiği örnek ve saygın değerli siyaset ve devlet adamlarımızdan Sayın Dr. Miroğlu ve Sayın Özgür’ü 18. ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor, sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum”