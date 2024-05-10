Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ankara’da, tıp öğrencileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, öğrencilere, sağlık sistemi, yasaları ve genel durum hakkında bilgiler veren Dinçyürek, öğrencilerin beklentilerini de dinledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi'nde, tıpta ihtisas yapan öğrencilerle görüşen Dinçyürek, sağlıktaki projelerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Dinçyürek, sağlıktaki otomasyon sistemini Kıbrıs’ta da kurmak için çok ciddi bir çalışma yapıldığını, 2024’ün üçüncü çeyreğinde Türksat’la yapılan çalışmayla bunun tamamlanmış olacağını ifade etti.

Bu sistemin hekimler, hastalar ve devlet için çok ciddi kazanımlar getireceğine dikkat çeken Dinçyürek, bu sistemle hastalar başka bir hastaneye gitse de yapılan tetkiklerin oradan görebilmesinin mümkün olacağını kaydetti.

Dinçyürek, sağlık alanında önemli yatırımlar yapılmakta olduğunu da değindi.

Girne’de yapılan hastane hakkında da bilgi veren Dinçyürek, hastaneyi yıl sonunda faaliyete sokacaklarını, hayata geçtiğinde adanın en modern, en üst düzeyde hizmet veren hastanesine dönüşeceğini ifade etti.

Pamuklu’da yapacakları hastanenin önemine de işaret eden Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi'nin de üçüncü basamak hastaneye evrilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Dinçyürek şöyle konuştu: “Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yıllardır Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı yeni hastane yüzünden ihmale uğramış bir hastanedir. 500 yataklı yeni bir hastane yapılsa bile Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi terk edilmeyecek, onu ayağa kaldırmamız lazım. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin bütün servisleri için bu hafta ihaleye çıkıyoruz. Yıl sonuna varmadan bütün servisleri beş yıldızlı otel hizmetinde, o modda bir hastaneye çeviriyoruz” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, Gazimağusa ve Maraş ile ve Değirmenlik’e de yeni birer sağlık merkezi kuracaklarını, Güzelyurt’taki hastanenin de bitirileceğini kaydetti.