Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Küçükler Atletizm Yarışları’nda şampiyonluk elde eden 23 Nisan İlkokulu kız atletizm takımı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete, 23 Nisan İlkokulu kız atletizm takımı, 23 Nisan İlkokulu Müdürü Kumru Kiremitçioğlu, Müdür Muavini Ahmet Özçaylı, Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Saltuk ve Okul Aile Birliği As Başkanı Canan Eraslan katıldı.

Şenkul, KKTC şampiyonu olan atletlerin 13 Mayıs Pazartesi günü Mersin’de düzenlenecek Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda ülkeyi temsil edeceklerini belirterek, minik atletlere başarı diledi.