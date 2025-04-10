“2025 yılı KKTC için sağlık yılı olacak” diyen Dinçyürek, yeni yatırımlar, altyapı güçlendirmeleri ve insan kaynağına yapılan desteklerle, halka daha güçlü, erişilebilir ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunma hedefi ile ilerlediklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi tanıtım toplantısının ardından açıklama yaptı.

Dinçyürek, bu projenin; Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve iş birliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başta olmak üzere projeye verdikleri destekten dolayı tüm yetkililere şükranlarını sunan Dinçyürek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’den, sağlık alanındaki katkılarını hiçbir zaman esirgememiştir” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, 2025 yılının ülkede, sağlık alanında önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak, “Başbakan Ünal Üstel’in ifade ettiği gibi; 2025 yılı, KKTC için bir sağlık yılı olacak. Yeni yatırımlar, altyapı güçlendirmeleri ve insan kaynağına yapılan desteklerle halkımıza daha güçlü, erişilebilir ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunma hedefi ile ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Dinçyürek, hükümetin sağlık alanındaki kararlılığını da şu sözlerle vurguladı:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana sağlıkta dönüşüm için verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi, bu çabanın ve vizyonun en somut göstergelerindendir. Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz.”