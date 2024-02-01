Karayolları Dairesi, aşırı yağılardan çöken yolda tamir çalışmaları başlattı

Aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen Sadrazamköy-Kayalar köyleri arasındaki yol, trafik akışına kapatıldı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, yolda çökme ve toprak kaymaları olduğunu, yolun yeniden inşasına başlandığından dolayı ikinci bir duyuruya kadar trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.