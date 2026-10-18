İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, eşi Özlem Sadıkoğlu ile birlikte İskele Pazar Yeri’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre Sadıkoğlu, halkla doğrudan temas kurmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

İskele’ye yapılan kapalı pazar yerinin ilçeye kazandırılan önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, vatandaşların memnuniyetini görmekten ve esnafın görüşlerini dinlemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, İskele için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.