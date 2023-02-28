İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve belediye meclis üyeleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu’nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sadıkoğlu Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından Adıyaman’da İsias Otel ve çevresindeki enkazda arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve arama kurtarma ekiplerine Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar ile birlikte öncülük eden Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu’na Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.

Olası Kıbrıs depremi, öncesi ve sonrasında neler yapılabileceği konusunda da Betmezoğlu’ndan bilgi alan Sadıkoğlu ve heyeti, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından açıklanan İskele ve bölge halkının acil durumlarda toplanabileceği yerler konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Sadıkoğlu’na ziyaretinde İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile Meclis Üyeleri Kubilay Aşık, Zekiye Gece ve Ahmet Yanmaz eşlik etti.