Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile istişarelerin devam edeceğini ve bunun güveni güçlendireceğini umduğunu belirterek, "Sorunlar, ABD’deki eski yönetimlerin yıkıcı eylemleri sonucunda oluştu." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Rusya ile ABD heyetleri arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerine yönelik İstanbul'da yapılan görüşmeleri değerlendiren Zaharova, bu görüşmelerin ikili ilişkilerdeki sorunların çözümüne yönelik yapıldığını söyledi.

Zaharova, "Sorunlar, ABD’deki eski yönetimlerin yıkıcı eylemleri sonucunda oluştu. Bu yönetimler, Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinin çalışmasına yönelik engelleri bilinçli olarak oluşturdu ve ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin yapısına zarar verdi." dedi.

Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kaldığını söyleyen Zaharova, "Bu böyle devam edemezdi. Bunu Beyaz Saray’daki yeni ekip de idrak etti. Bugünkü görüşmenin, ABD ile istişarelerde tek olmayacağını, Amerikan tarafıyla anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesi konusunda yakınlaştıracağını ve güveni güçlendireceğini umuyoruz." diye konuştu.

- "Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekiyor"

AA muhabirinin, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağını açıkladı. İsrail'in Suriye'deki unsurlara yönelik saldırıları devam ediyor. Moskova, Suriye'de siyasi değişimlerin yaşandığı dönemde, İsrail'in eylemlerini nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, şunları kaydetti:

"Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekiyor. Mevcut zor koşullarda, uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi, uluslararası hukuk normlarına titizlikle uyması, Suriye'de gerginliğin artmasına yol açabilecek adımlarda kaçınması gerekiyor. Bu İsrail için de geçerli. İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki eylemleri, Suriye ile İsrail arasında 1974'te yapılan anlaşmaların şartlarını ihlal ediyor."

Zaharova, İsrail'in Suriye'nin askeri ve sivil unsurlarına yönelik saldırılar düzenlemesinin endişe verici olduğunu belirterek, "Bu tür şiddet içerikli eylemler, durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik hedeflere hizmet etmiyor ve durumu ağırlaştırıyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım girişini engelleme yönündeki eylemlerini de değerlendiren Zaharova, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini vurguladı. Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili paylaştığı yapay zekayla hazırlanmış videosuna ilişkin ise "Gazze'deki durumu kötüleştirmeyecek, aksine iyileştirecek eylemlerde bulunulması gerekiyor. Şimdilik Beyaz Saray böyle bir yol izliyor. Bunun, durumun çözümüne nasıl bir katkı sağlayacağını göreceğiz. Bunları tartışmak için erken." ifadelerini kullandı.

- "Ukrayna'nın NATO üyeliği, gerginliğin kontrolsüz şekilde artmasına yol açabilir"

Ukrayna'nın NATO'ya üye olması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Ukrayna'nın NATO üyeliği, küresel güvenlik için ağır sonuçlar yaratabilir, gerginliğin kontrolsüz şekilde artmasına yol açabilir." dedi.

Zaharova, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini, bu nedenlerden birinin de NATO'nun altyapısını Rus sınırlarına doğru genişlemesi olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını değerlendiren Zaharova, Brüksel'in Ukrayna'daki savaşın devam etmesinden yana olduğunu ve müzakere sürecine karşı çıktığını söyledi.

- "Marsilya'daki başkonsolosluğumuzdaki patlama, terör saldırısı"

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğunda hafta başında meydana gelen patlamaya değinen Zaharova, "Bu ülkemize karşı yapılan bir terör saldırısı. Bu, Fransız yönetimi tarafından Rusya ve Rus vatandaşlarına karşı nefretin kışkırtılması sonucu gerçekleşti. Bu Fransız yetkililerinin açıklamalarında görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Almanya tarafından ikili diyaloğun yeniden başlatılmasına yönelik gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduklarını, ancak bu konuda herhangi bir sinyal almadıklarını dile getirdi.

Azerbaycan'ın, Rus haber ajansı Sputnik'in ülkedeki temsilciliğini kapatma yönündeki kararını değerlendiren Zaharova, Azerbaycan tarafıyla bu konuda temasları sürdürdüklerini aktardı.

Zaharova, "Bu konuya dair yapıcı bir tepki bekliyoruz, ortak girişimlerle kabul edilebilir çözüme ulaşabileceğimizi umuyoruz. Azerbaycan'ın Rusya ile ortaklık ilişkilerini baz alarak adımlar atacağını, bu ilişkilere zarar verecek adımlardan kaçınacağını umuyoruz." dedi.