Rusya ve Özbekistan devlet başkanları, iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve yatırım alanlarındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Putin ve Mirziyoyev'in, Özbekistan ve Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ile müttefiklik ilişkilerinin derinleştirilmesi konusunda anlaştıkları bildirildi.

Görüşmenin ardından Putin ve Mirziyoyev, Rusya ve Özbekistan arasında kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza attı.

İki ülke hükümetleri arasında da ayrıca petrol ürünlerinin demir yoluyla tedariki ve bununla ilgili işbirliğinin genişletilmesi, Semerkant'ta Rusya'nın Başkonsolosluğunun kurulması, tarım ürünlerinin yüksek hızlı demir yolu ile taşınması, bilimsel ve bilim-teknik işbirliğinin geliştirilmesi anlaşmaları, 2023-2025 yıllarında yükseköğrenim, bilim ve inovasyon alanlarındaki anlaşmaların uygulanmasına yönelik ortak eylem planı imzalandı. İki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasında da 2024-2025 yıllarına ilişkin işbirliği programına imza atıldı.

Görüşmenin ardından Putin ve Mirziyoyev, ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, konuşmasında, Moskova'daki görüşmelerin ardından kabul edilen ortak bildirinin, iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve yatırım alanlarının yanı sıra güvenlik alanında işbirliğine de yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

- Rus gazı, ilk defa Kazakistan üzerinden Özbekistan'a sevk edilecek

Enerji sektöründe işbirliğinin müzakerelerin en önemli konularından biri olduğunu kaydeden Putin, yarın Özbekistan ve Kazakistan Cumhurbaşkanları ile Gazprom'un Özbekistan'a Rus gazının sevkiyatının başlatılması törenine katılacaklarını aktardı.

Putin, Rus gazının Orta Asya'ya ulaştırılmaya başlatılacağını kaydederek, "Gazımız, Kazakistan üzerinden transit olarak Özbekistan'a ulaşacak. Gazın bir kısmı Kazakistan'a da tedarik edilecek. Bu önemli, karşılıklı yarar sağlayan proje, hem Özbekistan'ın hem de Kazakistan'ın, bu bağlamda da tüm Orta Asya bölgesinin enerji güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla planlandı." diye konuştu.

Mirziyoyev de iki ülke arasındaki ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bugünkü baş başa ve heyetler arası görüşmelerde çok ciddi konuları ele aldıklarını ve bunların hayata geçirilmesi ile ilgili ortak yol haritası oluşturacaklarını belirtti.

Şevket Mirziyoyev, ayrıca Putin'i, resmi ziyaret için Özbekistan'a davet etti.