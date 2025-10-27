Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında açıklama yapıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesinde Yegorovka, Zaporijya bölgesinde de Novonikolayevka ve Privolnoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 10 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.