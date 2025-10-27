İsrail'in güneyinde 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı sonrası ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) yarın kaldırılacağı bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 7 Ekim'de ilan edilen OHAL'i kaldırma kararı aldığı belirtildi. Katz'ın OHAL'in yarın kaldırılması kararını İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda aldığı ifade edildi. Aksa Tufanı sonrası İsrail'in güneyinde 2 yılı aşkın süredir OHAL uygulanıyordu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 8 artarak 68 bin 527'ye çıktı
İçeriği Görüntüle
İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar başlatmıştı. Gazze'de 2 yıldan fazla süren bu saldırılarda 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 binden fazla kişi de yaralanmıştı.