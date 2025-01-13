Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgilere yer verildi.

Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyla Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü aktarılan açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bildirildi.

Açıklamada, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde devam ettiği kaydedildi.