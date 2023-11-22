Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıyı değerlendirdi.

Uzlaşmadan memnuniyet duyduklarına işaret eden Peskov, "Bunu olumlu karşılıyoruz. Bu, uzun süre sonra Gazze'den gelen ilk iyi haber." dedi.

Rusya ile birçok ülkenin, daha önce çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulunduğuna dikkati çeken Peskov, "Yalnızca bu tür aralar temelinde, söz konusu soruna sürdürülebilir çözüm bulmaya yönelik gelecekteki girişimlerin hatları çizilebilir." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da uzlaşmanın önemini vurgulayarak, "Bu, gerilimin azaltılmasının mümkün olabileceğine dair umut veren çok önemli bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu uzlaşmanın bozulmaması gerektiğinin altını çizen Zaharova, Katar'ın uzlaşmanın sağlanmasında "özel" çaba gösterdiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşıya varıldığı, bu aranın ne zaman yürürlüğe gireceğinin ise 24 saat içinde ilan edileceğini bildirmişti.