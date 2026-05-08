Trump, Truth Social’dan paylaşımında “Bu ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esirin takasını içeriyor” dedi.

ABD başkanı, talebin doğrudan kendisinden geldiğini belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de bunu kabul ettiğini söyledi.

Trump, “Umarım bu durum, bu uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur, her geçen gün bir sonuca daha da yaklaşıyoruz” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Putin’in talimatı doğrultusunda Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferinin 81’inci yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs’tan 10 Mayıs’a kadar geçici ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.

AA’nın aktardığına göre her iki taraf da Trump’ın üç günlük ateşkes ve 1000 esir asker takasını kabul etti.