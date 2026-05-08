The Times’ın haberine göre 4 Mayıs’ta karın bölgesinin gözle görülür şekilde şiş olduğu fark edilen 500 kiloluk timsah, bir adacıkta diğerleriyle birlikte güneşlenirken tespit edildi.

Korucular timsahı helikopterden ateş açarak öldürdü. Hayvanın helikopter yaklaştığında diğer timsahlar gibi suyu kaçamadığını belirten korucular, bunu timsahın ‘hareket edemeyecek kadar tok’ olmasına bağladı.

Hayvanı almak için Güney Afrika polisinin dalış biriminden Johan Potgieter alana vinçle indirildi.

Çevredeki onlarca başka timsahın arasında görevini yapan dalgıç, dev sürüngenin kafasının altına bir halat bağladı ve hayvanla birlikte helikoptere çekildi.

Timsah daha sonra yakınlardaki Kruger Ulusal Parkı’na götürüldü ve burada karnı açıldı. Müfettişler hayvanın midesinde insan kalıntıları ve farklı türlerde altı adet ayakkabı parçası buldu. Bunlar arasında Nike ayakkabı da vardı, parmak arası terlikler de.

Kalıntıların, aracı sel sularında mahsur kaldıktan sonra bir haftadan uzun süredir kayıp aranan 59 yaşındaki Gabriel Batista’ya ait olup olmadığını doğrulamak için DNA testi yapıldı.

Euronews’ün haberine göre polis insan kalıntılarının kurbanın kimliğiyle uyuştuğunu doğruladı.

Batista’nın Komati Nehri üzerinde kısmen su altında kalan bir köprüyü geçmeye çalıştığı ve aracının sel sularına kapılması nedeniyle hayvan tarafından yakalandığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.