Kariyer diplomatı olan 69 yaşındaki Sibirya doğumlu Antonov, 2017'den bu yana Rusya’nın Washington büyükelçiliğini yapıyordu. Antonov, Temmuz ayında yaptığı açıklamada görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Antonov elçi olmadan önce ise Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu anda Antonov'la görüşmesinin planlanmadığını söyledi ancak büyükelçinin her gün Putin’e rapor verdiğini belirtti.

Antonov'un dönüşünün Washington ile ilişkilerin gerilediğine işaret edip etmediği sorusuna Peskov, “Hayır, elbette yeni bir büyükelçi atanacaktır” yanıtını verdi.

Üst düzey bir Rus diplomat geçen hafta, 1962 Küba Füze Krizi ile karşılaştırılması sorulduğunda, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda yaşanan çatışmanın tarihte benzeri olmadığını ve yapılacak bir hatanın felakete yol açabileceğini söylemişti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük kara savaşı olan ve iki buçuk yıldır süren Ukrayna savaşı, Rusya ile Batı arasında çatışmaya neden oldu ve Rus yetkililer savaşın bugüne kadarki en tehlikeli aşamasına girdiğini söylüyor.