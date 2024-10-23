Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, Rüstem Tatar'ı anmak için bir etkinlik düzenleyecek. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onur konuğu olarak katılacak.

25 Ekim Cuma günü Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yer alacak etkinlik saat 10.00’da başlayacak.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden (AKÜN) yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği seminerler dizisinin bu ayki programında, Rüstem Tatar’ı anmak ve hakkında konuşmak için özel bir etkinlik yapılacak.

Rüstem Tatar’ın Kıbrıs’ın yakın tarihine olan katkıları ile Kıbrıs Türk toplumunun siyasi, ekonomik ve hukuki meselelerinde oynadığı rolün ele alınacağı etkinlikte, gazeteci, yazar Ahmet Tolgay, emekli bankacı Hüseyin Harmancı ve eski Maliye ve Ekonomi Bakanı Onur Borman konuşmacı olarak yer alacak. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Dr. Hasan Topal üstlenecek.