Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Metehan Kara Sınır Kapısı’nın batısında, Alayköy’deki boş evle ilgili çarşamba akşamı açıkladığı, Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) da dâhil olduğu “görünmez önlemlerin” sonuç vermediği, sadece Rum halkını paniğe sevk ettiği bildirildi.

Politis Hristodulidis’in emriyle dün sabah itibarıyla uygulamaya konulan önlemlerin bir sonuç vermediğini, Türk tarafının dün gün boyunca, Metehan Kara Sınır Kapısı’nın batısında, Alayköy’de “Neriman’ın evi” olarak bilinen boş eve yerleştirilen kamera ve anteni kaldırmak için herhangi bir faaliyette bulunmadığını yazdı.

Gazete dün sabah yürürlüğe sokulan önlemler çerçevesinde RMMO mensuplarının yoğun varlık gösterdiği ilgili bölgedeki devriyelerin artırıldığını ve RMMO’nun birkaç yıldır boş duran bölgedeki mevzilerine yeniden personel yerleştirildiğini yazdı. Edindiği bilgilere dayanarak, kamera ve anten yerleştirilen evi dün akşama kadar hiçbir Türk askerinin ziyaret etmediğini ancak geçen pazartesi itibarıyla 39’uncu Tümen 49’uncu Alay 1’inci Tabur’a bağlı askerlerin ara bölge içerisinde sürekli hareketlilik içinde olduğunu” ileri sürdü.

-"Rum halkı sıcak temas/çatışma çıkmasından korkuyor"

Alithia, “Şu Ana Kadar Alınan Görünmez Önlemler… Başkan’ın Millî Muhafız Ordusu’nun da Dahil Olduğu Önlemlerle İlgili Açıklaması Panik Tohumları Ekti” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Rumların korku içerisinde gazeteyi arayarak, RMMO’nun da dahil edildiği önlemlerin içeriği hakkında bilgi talep ettiğine dikkat çekti.

Haberde Alithia’nın, her şeyin yolunda olduğunu, sıcak temas olmayacağını ve bölgedeki RMMO askeri sayısının artmadığını söyleyerek yatıştırmaya çalıştığı Rumların ikna olmadığı “sıcak temas riski olmasa Başkan neden böyle açıklamalar yapsın, bu önlemler gizli olsa, hiçbir açıklama yapmaması gerekirdi” diyerek cevap verdiği kaydedildi.

Habere göre, siyasi çevreler Rum Yönetimi Başkanı’nın, “bazı önlemler açıklanamaz diyerek panik tohumları eken ve insanları şaşkına çeviren bu tür açıklamalar yapılmasını saçma ve düşüncesiz” buldu. Aynı çevreler “bir şeyi açıklayamadığınızda senaryolara ve paniğe yol açmamak için hiçbir şey söylemezsiniz. Bizim tarafın Türk tarafına mesaj vermesi gerektiği düşüncesi de saçma. Hiçbir lider alenen halka açıklama yaparak başkalarına mesaj vermez. Kıbrıs Türk tarafına mesaj vermek istiyorsa bunu diplomatik yoldan ve BM aracılığıyla yapabilir” dedi.

Fileleftheros, Rum diplomatik kaynaklarının, ara bölgenin belirli noktalarında benzer faaliyetlerin olması ihtimalini açık gördüğünü yazdı.

Habere göre aynı çevreler Türk tarafının bu tavrı ile BM’ye, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün varlığına ve rolüne itiraz ettiği mesajını vermek istediğini, Rum yönetiminin ise Barış Gücü’nün görev ve misyonunun ateşkes hattı boyunca sükûneti koruma ve bölgedeki mevcut durumun bozulmamasını sağlamak olduğu görüşünde olduğunu aktardı.

Aynı çevreler Barış Gücü’nün bu görevi aktif ve objektif şekilde yerine getirmesini bekleyen Rum yönetiminin, Türk tarafının faaliyet ve “tahriklerini” küçümsemeyip “aynı sıcak volkan yöntemi” ile karşılık verecek şekilde hareket edeceğini belirtti.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis dün “ara bölge ihlali” iddiasıyla kararlaştırılan önlemlerin yürürlüğe sokulduğunu, önlemlerin bazılarının görünür olacağını, bazılarının olmayacağını söyledi. Sürekli temas halinde oldukları Barış Gücü’nden ara bölgenin statüsünü güvenceye almasını beklediklerini anlattı.

Kararlaştırdıkları önlemleri “ara bölge statüsünün belirtilen zaman içerisinde restore edilmemesi halinde yürürlüğe koyacakları notuyla Barış Gücü’ne ilettiklerini söyleyen Letimbiotis, Barış Gücü mensuplarının bölgede bulunduğu ve bölgedeki durumun stabil olduğu cevabı aldıklarını kaydetti.

Gazete Rum yönetiminin BM’deki Daimi Temsilcisi Andreas Hacihrisanthu’nun, Hristodulidis’in direktifi üzerine Barış Gücü operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ve Siyasi ve Barış Konularından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosearry DiCarlo’ya, Barış Gücü’nün “Maria’nın Evi’ndeki ihlalin ortadan kaldırılması ve bölgedeki fiili durumun eski haline getirilmesi talebiyle mektup gönderdiğini yazdı.

Gazete devamla Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yazılı açıklamasını “İhtilaflı Yapı Maria’nın Değil Neriman’ın Evi… Ertuğruloğlu Sahte Devlet Toprağı Olduğunu Savunuyor” başlığıyla aktardı.

Politis “Ne İnisiyatifleriniz ne de Takvimleriniz Sonuç Verdi… Stefanos Stefanu Başkan’a Gönderdiği Mektupla Derhal Ulusal Konsey’in Toplanmasını İstiyor” başlıklı haberinde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e gönderdiği mektubun içeriğine yer verdi.

Habere göre Metehan Kara Kapısı batısındaki evle ilgili gelişmelerin Pile’de yaşananların devamı niteliğinde olduğunu savunan Stefanu, bu gelişmeleri “bölge sakinlerinin güvenlik duygusunu olumsuz etkileyen, fiili durumun statik kalmadığını gösteren endişe verici” diye niteledi “fiili durum Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine değişiyor” uyarısında bulundu.

Hristodulidis’in gerek Avrupa temsilcisi gerek BM Genel Sekreteri temsilcisi atanması ve Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili aldığı inisiyatiflerin de, koyduğu takvimlerin de hiçbir sonuç vermediğini kaydeden Stefanu, Hristodulidis’ten Rum Ulusal Konseyi’ni derhal toplanmasını istedi.

Haravgi de haberi “Fiili Durum Tehlikeli Şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Aleyhine Değişiyor… AKEL En Kısa Sürede Ulusal Konsey’in Toplanmasını İstiyor” başlığıyla manşete çekti.