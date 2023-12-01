“Kıbrıs: Akademik Diyalog” isimli sivil toplum örgütünün, anayasal konulara ilişkin iki toplumlu araştırma programının başladığını açıkladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi sivil toplum örgütü “Kıbrıs Akademik Diyalog’”un, konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre “Kıbrıs Akademik Diyalog” yaptığı açıklamada “Anayasal Konular İçin Ortak Fikirlerin Geliştirilmesiyle ilgili Araştırma” başlıklı iki toplumlu programın başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada bu programın, gelecekteki yeniden birleşmiş federal bir Kıbrıs’ın anayasal yapısı konusunda fikirlerin geliştirilmesini hedeflendiği belirtildi.

Gazete araştırma programının Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edileceğini yazdı.

Habere göre “Kıbrıs Akademik Diyalog” yaptığı açıklamada ayrıca araştırmanın çıkış noktasının, Annan planının referandumda kabulünü onaylama hakkından başka Kıbrıslı vatandaşları 1960 yılından bugüne kadar, ülkenin anayasasının şekillenmesi sürecine ve müzakerelerine özlü olarak katılmadığının tespit edilmesi olduğunu belirtti.

Örgüt, genel hedefin, gelecekteki yeniden birleşmiş, federal Kıbrıs’ın anayasasının şekillenmesi sürecine katkı koymak olduğunu ifade etti.

Örgüt açıklamasında ayrıca anayasaya ilişkin vizyonun, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğu tarafından kabulü olduğunu da belirtti.