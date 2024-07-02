Rum Yönetimi ile UNDP arasında dün, kayıplarla ilgili bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi’nin UNDP ile imzaladığı anlaşmanın ardından Rum Yönetimi’nin sağlayacağı 300 bin euro değerindeki katkı ile Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 8 arkeoloğun istihdam edileceğini, ayrıca bir de ekskavatör satın alınacağını yazdı.

Gazete, ilgili anlaşmanın Rum Başkanlığı Müsteşarı İrini Piki ile UNDP Temsilcisi Alexandre Pieto tarafından imzalandığını belirtti.

Habere göre Pieto, Güney Kıbrıs’ın maddi katkısından dolayı Piki’ye teşekkürlerini sunarken bu anlaşmanın, Kıbrıs’taki bu önemli ve hassas çalışmayı yürütmelerinde hükümetin kendilerine duyduğu güveni de gösterdiğini ifade etti.

Başkanlık Müsteşarı Piki ise Rum Yönetimi’nin programa mali desteğin arttırılması yönündeki taahhüdünün, hükümet için bunun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelidis ise yaptığı açıklamada, bu maddi katkıyla sekiz arkeolog istihdam edeceklerini, ayrıca kazılardaki kazma kapasitesini artırmak için ekskavatör satın alacaklarını ifade etti.