ABD ve Rum yönetiminin, önümüzdeki çarşamba, Birleşmiş Milletler'de (BM), üye ülkelerin heyetlerine, Larnaka’dan Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırılmasını öngören “Amalthea” planı hakkında bilgi vereceği bildirildi.

Fileleftheros’un edindiği bilgilere dayandırdığı haberinde, ABD temsilciliğinin BM’deki daimi temsilcilere bilgilendirme paneliyle ilgili davet gönderdiği, panele Rum yönetiminin BM’deki Daimi Temsilcisi Maria Mihail ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Curtis Ried’in başkanlık edeceğini yazdı.

Habere göre ilgili davet yazısında 21 Mart’ta Güney Kıbrıs’ta Gazze’ye denizden insani yardım ulaştırılması konusunda düzenlenen toplantıya, BM birimleri ve aralarında ABD’nin de bulunduğu 35 ülke temsilcisinin katıldığı hatırlatıldı. Toplantıya geçen perşembe Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da atıf yaptı. Kombos, 21 Mart’taki toplantıya katılan 36 ülkeden üst düzey devlet yetkilileri, 4 örgüt ve 2 oluşumun Amaltheia inisiyatifine uluslararası kapsam sağladığını söyledi. Kombos, Amaltheia kapsamındaki satın alımlar, deniz güzergahının işleyişi, Güney Kıbrıs’taki mevcut altyapının iyileştirilmesi, Güney Kıbrıs’ta kalacak teçhizatın sağlanması ve lojistik yönünün desteklenmesi konularının yönetim, icra ve denetim birimlerinden oluşan bir konsey yönetiminde olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Kombos, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) projeyle ilgili fona 15 milyon dolar katkı yaptığını, bunun bir güven göstergesi olduğunu ve yalnız olmadıklarını gösterdiğini sözlerine ekledi.