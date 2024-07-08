“Yüzümüze tükürüyorlar, biz yağmur yağmış gibi yapıyoruz”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Kıbrıs’ta ortak zemin arayışlarıyla ilgili raporunu Guterres’e sunmasından birkaç gün önce, dün, Kıbrıslı Türklere ve Rumlara hitaben yayımladığı açık mektuba, Güney Kıbrıs’tan ilk tepkiler geldi.

Mektup Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından “cesaret verici mesaj” olarak nitelendirilirken hükümet ortağı partilerin sert tepkisiyle karşılandı.

Alithia, “Yağmur Yağmış Gibi Yapıyor…. BM Temsilcisinin Açık Mektubu: ‘Kıbrıslılar, Liderlerinizi İkna Edin’” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Holguin Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’i de Kıbrıs sorununun çözümü için istek ve kararlılık göstermemekle suçlarken, Rum Başkanlık Sarayı’nın, Holguin’in “gürlememesini ve misyonuna devam edecek olmasını cesaret verici” olarak nitelediğini yazdı; “yüzümüze tükürüyorlar ve biz yağmur yağıyormuş gibi yapıyoruz” yorumunda bulundu.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis yazılı açıklamasında, Holguin’in, geçmişte yerine getirilmeyen beklentiler yaratan çözümlerden uzaklaşmasının önemine vurgu yaptığı mektubunu Hristodulidis hükümetinin (Holguin’in) “çabalarını devam ettirme iradesi ve Kıbrıs sorununa uzlaşılmış çerçeve içerisinde kesin çözüm inancı okuduğunu” belirtti.

-“Hristodulidis Kıbrıs sorununa müdahil yetkililerden sert eleştiri ve şikayetler alıyor”

Letimbiotis, Hristodulidis’in, göreve geldiği ilk günden beri “çıkmazı kaldırmaya, müzakereleri koptuğu yerden yeniden başlatmaya ve Kıbrıs sorununa kesin çözüm bulmaya çaba harcadığını” öne sürdü ancak son dönemde “Kıbrıs sorununa müdahil olan yetkililerden Kıbrıs sorunundaki icraatları konusunda sert eleştiri ve şikayet aldığını, bunlara cevap vermediğini” belirtti.

Letimbiotis açıklamasında Rum yönetiminin, “vatanın ve gelecek nesillerin iyiliği için Holguin’in ve BM Genel Sekreteri’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını hayata geçirme çabalarına olumlu katkıda bulunmayı sürdürmeye hazır olduğunu” da kaydetti.

-“Uluslararası toplumu ikna etmeliyiz”

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “uluslararası toplumu, çözüm için gerçekten samimi siyasi iradeye sahip olduklarına ikna etmek için özlü inisiyatifler almaları gerektiğine dikkat çekti. Stefanu, “Türkiye’nin 2017’de bütün sorumluluklarından kurtulduğunu, bunu da kesin taksimi ileri götürerek kapitalize etmekte olduğunu” söyledi.

AKEL’in, Rum tarafı olarak yapması gerekenlerle ilgili somut bir öneri sunduğunu hatırlatan Stefanu, cevap verip vermemenin, adının taksim ile anılıp anılmayacağına karar vermenin Kıbrıs sorununu yürütmekte olan Hristodulidis’e kalmış bir şey olduğunu belirtti.

-“Hristodulidis’in hükümet ortakları Holguin’e tepkili”

Haravgi, “BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisinin Açık Mektubu Suları Bulandırdı… Başkanlık ile Hükümet Ortakları DİKO ile EDEK Farklı Okudu” başlıklı manşet haberinde, Holguin’in açık mektubunun Hristodulidis hükümetinin ortakları DİKO ve EDEK’in sert tepkisine yol açtığını yazdı.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Holguin’in şahsına atıf yapmaksızın, “BM temsilcilerinin Türkiye yönünde hareket etmesi ve onu tahrikkarlığını ve uzlaşmazlığını terk ederek uzlaşılmış çerçevede müzakere masasına oturmaya ikna etmesi gerektiğini” söyledi.

Papadopulos “müzakerelerin yeniden başlamasını ne güven yaratıcı önlemler, ne mektuplar, ne de dilekler gündeme getirebilir. Arzu edilen sonuca gitmemizin tek yolu Türkiye’yi kendi sorumluluklarıyla karşı karşıya getirmektir” iddiasında bulundu.

EDEK ise Holguin’i doğrudan hedef alarak onu “tarihi, gerçekleri ve Kıbrıs sorununun doğru boyutlarını çarpıtmakla” suçladı. Parti tarafından yapılan açıklamada “yıllardır müzakere edilmekte olan iki bölgeli iki toplumlu federasyonun fena halde başarısız olduğu” kaydedilerek Holguin’e “kendi tezlerine ve deneyimlerine göre Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için, parça parça ve etnik ayrımlardan uzak, ortak bir geleceğin hangi ilkeler temelinde sağlanabileceği” sorusunu yöneltti.

-“Dikkatler New York’ta”

Öte yandan Fileleftheros, “Açıklamalar Haftası… Kıbrıs Sorunundaki Gelişmeler Konusunda Dikkatler New York’a Çevriliyor” başlıklı manşet haberinde, Holguin’in raporunu Genel Sekreter’e sunmadan birkaç gün önce yayımladığı açık mektubunun, bu haftaki gelişmelerle ilgili bir mesaj olduğunu yazdı.

Gazete, Holguin’in Genel Sekreter’e çarşamba günü sunması planlanan rapor metninde, müzakerelerin yeniden başlama perspektifini açık bırakmak için doğrudan sorumluluk yüklememesinin beklendiğini yazdı. Holguin’in görevine devam etmesinin beklendiğini belirten gazete, eylül ayında New York’ta yer alacak BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir görüşme yapması ihtimalinin de göz ardı edilmediğini kaydetti.

Bu günlerde dikkatlerin BM Merkezi’nin bulunduğu New York’a çevrildiğine dikkat çeken gazete, Genel Sekreter’e raporunu sunacak Holguin’in Güvenlik Konseyi’ne gayriresmi bilgilendirme yapacağını yazdı. Haberde, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın da Güvenlik Konseyi’ne iyi niyet misyonu ve Barış Gücü raporlarının içeriği hakkında bilgi vereceği hatırlatıldı.

Habere göre, bu hafta ortalarında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, NATO toplantısı çerçevesinde Genel Sekreter Guterres’le görüşecek, görüşme konusunun Kıbrıs sorunu olması bekleniyor. Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme olması ihtimali de açık bulunuyor.

Gazete bütün bu saydıklarının “Kıbrıs sorunu için, eylül ayından itibaren devam edecek ve muhtemel gelişmeler için muhtemel zemini tanımlayacak bir hareketlilik sahnesi oluşturduğunu” yazdı.