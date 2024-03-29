Rum Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Marinos Sizopulos, Savunma Komitesi olarak 24-26 Mart’ta Yunanistan’a yaptıkları ziyarette Ulusal Savunma Müsteşarı, Silahlı Kuvvetler komuta kademesi ve muadil meclis komitesi üyeleriyle Rum-Yunan silah sistemlerinin yükseltilmesi ve askeri alanda iş birliği konularını görüştü.

Haravgi’nin haberine göre Sizopulos ziyaretiyle ilgili açıklamasında, Rum Savunma Komitesi heyeti olarak ilettikleri konuların muhataplarından olumlu tepki aldığını belirterek “ilettiğimiz ana konu Yunanistan ve Kıbrıs tören kıtalarının Yunanistan’ın milli günleri 25 Mart ve 28 Ekim’de ve Güney Kıbrıs’ın milli günü olan 1 Ekim’de düzenlenen resmi törenlerde yer almasıydı.” dedi.

Sizopulos Yunanistan’dan, Yunan Tümeni’nin Ada’dan ayrılırken beraberinde götürdüğü ve şu anda Yunanistan’da ordu tarihi müdürlüğünde korunmakta olan 1964-1968 dönemi “Kıbrıs Yüksek Askeri Savunma Komutanlığı” (ASDAK) arşivinin bir kopyasını talep ettiklerini de söyledi.

Sizopulos, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Rum-Yunan Ortak Savunma Sahası Doktrininin canlandırılması önerisinin de ele alınıp alınmadığı sorusuna karşılık “bu tür konularda görüş alışverişinde bulunuldu ve askeri liderlik tarafından planlamaların kapsamlı bir analizi yapıldı. Bunlar yayınlanabilir değil.” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın önceliğinin artık Kıbrıs sorunu değil Türk-Yunan ilişkileri mi olduğu sorulan Sizopulos, böyle bir mesele görüşülmediğini belirterek “Yunanistan’ın silahlanma programlarında önemli bir yükselme olduğu açıktır. Tekrar ediyorum, bunlar yayınlanabilir şeyler değildir.” dedi.