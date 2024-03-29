Halk Sanatları Vakfı (HASDER) ile Yıltan Taşçı Akademi’nin (YTA) iş birliğinde Lefkoşa Suriçi’ndeki Ayluka Kilisesi’nde kurulan Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) açılıyor.
Yapılan açıklamaya göre, LESAM pazartesi günü saat 19.00’da açılacak.
Açılışta, Yıltan Taşçı Akademi’de çeşitli dönemlerde kurs gören Hülya Afacan, Mehmet Altuner, Gülçin Arabulucu, Fazilet Avukat, Candan Behzatoğlu, Tülen Canar, Veysi Canateş, Salih Cengaver Cem, Cem Cengiz, Bilgin Ergene, Görkem Eylem, Ayşe Gürsel, Bayram Güzer, Mehmet Hoca, Halil Irkım, Şaziye Kofalı, Mine Kurtel, Niyazi Nizam, Haldun Pakarı, Vedia Serteş, Papatya Solyalı, Ulaş Sönmez, Şerif Özege, Nazife Uçar, Ahmet Ulubay ve Tijen Atakent Yücelen’in fotoğraflarından oluşan “Objektifimizden” sergisi de M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Lefkoşa Sanat Merkezi’nin açılışına tüm sanatseverler davet edildi.