Hristodulidis sadece Haspolat kapısının açılması önerisinin kabul edilmesi ihtimaliyle ilgili nabız yokladı

Maria Angela Holguin’in sözleşmesinin uzatılmaması kaygılandırıyor

Colin Stewart’ın “persona non grata/istenmeyen adam” ilan edilmesi talep edildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında dün toplanan Rum Ulusal Konseyinde, bilinen olguların ele alındığı, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın kaldırılmasına yönelik herhangi bir fikir ya da öneri sunulmadığı haber verildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın araç geçişleri için Haspolat’ta sınır kapısı açılması talebinin kabul edilmesi olasılığı konusunda Konsey üyelerinin nabzını tuttuğu da bildirildi.

Politis “Eskisinin Aynısı… Bütün Umutlar Guterres’te” başlıklı haberinde, Nikos Hristodulidis’in Konsey üyelerine Kıbrıs Türk tarafının “3D” diye nitelediği doğrudan ticaret, direkt uçuş ve Kıbrıslı Türk yetkililerin yurtdışında doğrudan temaslarında ısrar ettiğini, Rum yönetiminin ise bunlara karşı olduğuna dair “bilinenleri” anlattığını yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin “tokat nitelikli" rapor taslaklarından sonra ve çıkmazı aşma çabasının geleceğine dair herhangi bir işaret olmadan görev süresi sona yaklaşan Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in raporunu sunması öncesinde Kıbrıs sorununun "kaygan" zeminde olduğuna dikkat çekti.

Hal böyleyken dün Rum Ulusal Konseyi’nin hiçbir fikir ya da öneri üretmediğine işaret eden gazete, yetkili bir kaynağı adres göstererek, Konsey’de görüşülenlerden, Rum tarafının “savunmada oynamakta olduğu” sonucunun çıktığını yazdı. Hükümet kanadının çıkmazı kaldırabilecek herhangi bir inisiyatif ortaya koymadığına işaret etiğini ekledi.

-“3D egemen eşitliğe tekabül eder ve tanınma anlamına gelir”

Habere göre Hristodulidis, Türk tarafının “3D” diye nitelediği doğrudan ticaret, direkt uçuş ve yurtdışında doğrudan temas taleplerini “ egemen eşitliğe tekabül ettiği ve tanınma anlamına geleceği için kabul etmediklerini söyledi.

Gazete Rum yönetiminin bütün umudunu, Genel Sekreter Guterres’in Türk-Yunan ilişkileri aracılığıyla Kıbrıs sorununa ivme katılması için bir yöntem bulunması hedefiyle Türkiye ve Yunanistan yönünde bazı inisiyatifler alması beklentisine bağladığını yazdı. Rum yönetiminin de “iyi niyet göstergesi olarak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımının onaylanmasıyla ilgili yeni bir öneri üzerinde çalışmakta olduğunu” ekledi.

Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Konsey sonrasında yaptığı açıklamada Holguin’in raporunu 10 Temmuz Çarşamba günü sunacağını, 11 Temmuz’da da Güvenlik Konseyi’nin gayrı resmi bilgilendirileceğini ve Genel Sekreter’in Holguin’in raporunu inceledikten sonra, atılacak adımları ilan edeceğini söyledi.

-“Eşit mesafe değil objektiflik”

Genel Sekreter’in İyi Niyet ve Barış Gücü rapor taslaklarını değerlendirirken “son yılların değişmeyen eşit mesafe taktiği" izlendiğine işaret ederek “bir eşit mesafe ve sayısal eşitlik yaklaşımı gözlemlediklerini” söyleyen Letimbiotis “raporların, olayların ve olguların sunumu açısından objektif olacağına” inançlarının devam ettiğini kaydetti. Letimbiotis “egemenlik haklarını ve güvenliklerini korumak için gerekli önlemleri almakta olduklarını” söyledi.

Haberde KKTC’deki eski Rum malı alım-satımları konusunun da ele alındığı Konsey toplantısında Hristodulidis’in “gasp” diye nitelediği bu uygulamada “sorumluluk taşıyanların cezalandırılması” yönündeki tedbirler hakkında da bilgi verdiği kaydedildi. Letimbiotis “meşruiyet, insan hakları ve adalet meselesi” diye nitelediği bu konuyu Rum yönetiminin “hiçbir şekilde politize etmediğini” öne sürdü.

Gazete DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Kıbrıs sorunundaki durumu “kritik” diye niteleyerek “çıkmazın kaldırılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için Rum tarafınca diplomatik inisiyatifler alınması gerektiğine" işaret ettiğini yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da müzakerelerin yeniden başlamasına dair üç öneri sundu. Kıbrıs sorununun uzlaşılmış zemininde sebat edilmesi gereği, Guterres Çerçevesi konusunda net tavır ortaya konulması ve müzakere kazanımlarının korunması ve Türkiye’nin diyaloğa dönmesi için teşvik yaratacak, kırmızı çizgileri olması kaydıyla bölgedeki enerji ile ilgili gelişmeleri de içeren bir olumlu ajandayla ilgili öneriler, “durumu daha da karmaşıklaştırır” gerekçesiyle Konsey’in büyük çoğunluğu tarafından reddedildi.

-“Hristodulidis Tatar’ın Haspolat kapısı önerisi konusunda nabız tuttu...çoğunluk ret cevabı verdi”

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tatar’ın sadece Haspolat’ta sınır kapısı açılması önerisinin kabul edilmesi olasılığıyla ilgili nabız yokladığı Ulusal Konsey katılımcılarının büyük çoğunluğunun ret cevabı verdiğine işaret etti.

Haberde Konsey toplantısında dikkat çeken önerilerden birinin de EDEK’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın Rum yönetimi tarafından “persona non grata” (istenmeyen adam) ilan edilmesi talebi olduğu kaydedildi.

Fileleftheros “Holguin’in Raporunu Beklerken” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununda bundan sonraki gelişmelerin Maria Angela Holguin’in raporuna bağlı olduğunu ve Rum yönetiminin Holguin’den “objektif bir rapor” beklediğini yazdı.

-“Holguin’in sözleşmesinin uzatılmaması kaygısı”

Habere göre Rum Sözcü Letimbiotis, Holguin’in sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına da, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlara da Guterres’in karar vereceğini, Genel Sekreter’in Holguin’in raporunu beklemekte olduğunu söyledi.

Rum siyasi parti başkanlarının, Holguin’den sonra Kıbrıs sorununda olguların nasıl gelişeceği konusunda belirgin bir kaygı içerisinde olduğunu kaydeden gazete, DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Holguin’in görev süresinin uzatılmaması halinde durumu yönetmeleri gerekeceğine dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, BM’ye (BM’nin) karşısında olmadıkları ve ilk andan itibaren Holguin’in varlığını çok önemli buldukları mesajını vermeleri ve görev süresinin uzatılması için ne yapabileceklerine şimdiden bakmaları gerektiğini söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanu, iyi niyet raporunda pek bir şey yer almadığını, daha çok iki tarafa yönelik iğnelemeler yer aldığını, Guterres’in Holguin’in raporunu beklemekte olduğunu belirtti.

DİPA Başkanı Marios Karoyan, Holguin’in Kıbrıs sorunundaki misyonunun sonlanmasının nahoş bir gelişme olacağını söyleyerek, Guterres’in Holguin’in raporunu beklediği için kendi iyi niyet raporunda çok dikkatli davranmış olmasını olumlu buldu.

-“Stewart’ın persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilmesi istendi”

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos Holguin’in misyonunun olumlu sonlanması olasılığına, Türk tarafının tavrıyla ilgili olduğu gerekçesiyle şerh koydu. Colin Stewart’ın “şüpheli rol oynadığı” iddiasını yineleyen Sizopulos, “Stewart’ın geri çağrılması gerektiğini, Ada’da kalmaya devam etmesinin sadece sorun yaratacağını” öne sürdü.

ELAM Milletvekili Sotiris Yoannu, müzakerelerin yeniden başlaması için Rum tarafının başka tavizler ve tek taraflı eylemlerde bulunamayacağını söyledi. Guterres’in İyi Niyet ve Barış Gücü rapor taslaklarının “ilham kaynağının (Stewart) şüpheli rolünün ve zalim ile mazlumu eşitleyerek Türkiye’ye koruma sağladığının göstergesi olduğunu” iddia etti.

Haravgi haberi “Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin İpleri Oynatalım… Holguin’in Raporu Kıbrıs Sorununda Bundan Sonra Atılacak Adımları Belirleyecek” başlığıyla manşete çekti.