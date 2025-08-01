Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’a RMMO kışlaları ile mühimmat depolarındaki yangın güvenliği ve yangın söndürme sistemleriyle alakalı bazı sorular yöneltildiği haber verildi.

Soruların Palmas’a “Akti” isimli çalışma ve araştırma merkezi yönetim kurulu başkanı Ksenia Loizidu tarafından açık bir mektupla yöneltildiğini ve mektubun Rum Meclisi Savunma Komitesi'ne de iletildiğini yazan Haravgi gazetesi, bu soruların yöneltilmesine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos’un yangınlarla ilgili açıklamasının neden olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, Loizidu, Papadopulos’un yangınların ardından bir radyo programında yaptığı “o anda, RMMO’nun içerisinde mühimmat olan kışlaları gibi devlet olarak aklımızda korumamız gereken başka şeyler vardı” şeklindeki açıklamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Papadopulos’un bu ifadesiyle ilgili olarak ciddi endişe duyduğunu ifade eden Loizidu, başka şeyler yanı sıra vatandaşlar olarak kışlalarının ve mühimmat depolarının yangın güvenliği ve yangın söndürme sistemlerine sahip olmasını beklediklerini ifade etti.