ABD’nin İran’a yönelik geniş ölçekli yaptırım paketinde merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan bir şirket de olduğu haber verildi.

Haravgi’ye göre ABD Maliye Bakanlığı’nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) dün İran rejimi lehine yasadışı petrol ticareti ve kara para aklama faaliyetleriyle ilgili yaptırım paketi açıkladı. Pakette, Güney Kıbrıs’ta bulunan GMCG Ltd ve merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan GMCG Shipping L.L. C isimli paravan şirket de yer alıyor. Adı geçen şirketler Mohammad Hossein Shankhani ağı hesabına merkezi Marshal Adaları’nda bulunan “Neo Shipping Inc.” gibi paravan şirketler kurulmasına ve finanse edilmesine katkıda bulunmakla suçlanıyor.

Mohammad Hosseyin Shamkhani’nin 2020’den beri ABD’nin yaptırım listesinde bulunan ve ABD tarafından İran rejimine milyarlarca dolar sağlayan devasa denizcilik imparatorluğunun başı olarak görülen İranlı üst düzey yetkili Ali Shamkhani’nin oğlu olduğu belirtildi.