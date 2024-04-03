Kayıp Şahıslar Komitesine (KŞK) ilk sunulan bin 619 kişilik Rum-Yunan kayıp listesinden 1995'de 126 kişinin çıkarıldığının Rum Meclisi “Göçmenler” Kayıplar Komitesi üyesi milletvekilleri tarafından dahi billinmediği öne sürüldü.

Fileleftheros haberi “Kayıplar Listesinden Gece Yarısı Kadar Habersiz… Çıkarılan 126 Kişi İçin Öfke – Tam Olarak Ne Kadar Liste Olduğunu Milletvekilleri Dahi Bilmiyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum Meclisi “Göçmenler” Kayıplar Komitesi üyesi milletvekilleri 126 kişinin bin 619 kişilik ilk listeden “çatışmalar sırasında öldürüldüklerine dair kabul edilir şahadet veya veri olduğu için” çıkarıldığını dünkü toplantıda öğrendi.

Kayıpların saptanmasına yardımcı olan Mihalis Yanku isimli bir vatandaş dünkü toplantıda kayıplar listesinden çıkartılan 126 kişiden söz ettiği kaydedilen habere göre, toplantıda, 126 kişiden bazılarının listeden çıkarılmalarını haklı gösterecek şahadet/veri olmadığı sonucu çıktığı savunuldu.

Rum İnsani Konular Komiseri Anna Aristotelus, 126 kişinin yarısının kalıntılarının tespit edildiğini, Rum Kayıp Yakınları Komitesi Başkanı Yoannis Kolios ise 126 kişinin listeden çıkarılmasını “kayıplar listesinin küçültülmesi için çaba harcandı. Zannederim bu konunun Kıbrıs sorununun çözümüne engel olmasını istemediler” ifadesini kullandı. Kolios “İlk başta 1619 kişilik listeden 45 kişiyi çıkaracaklardı. Sonunda bu rakam 126 oldu. Netleştirmeyi, eski Başsavcı Alekos Markidis, ilgili dosyaları inceledikten sonra yaptı.” dedi.