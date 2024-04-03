Vakıf Koordinatörü Servet Özeralp: “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissetmek gerçekten büyük bir erdem”

Levent College, düzenledikleri sosyal sorumluluk etkinliklerinden elde ettikleri geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlayarak kanser yolculuğundaki çocuklara umut oldu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'ndan (KSV), yapılan yazılı açıklamada, bağışın geçen hafta okulda yapıldığı belirtilerek, Levent College'in, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk etkinliklerinin gelirini düzenli olarak Kemal Saraçoğlu Vakfı’na aktardığı ifade edildi.

Vakıf Koordinatörü Servet Özeralp, bağış takdimi sonrasında şu duyguları dile getirdi:

“Levent College yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileri, vakfımızı ve kanserle mücadele eden çocuklarımızı sürekli olarak hatırlayarak, destek olmalarıyla bizleri derinden etkiledi. Kanseri yaşamadan sorumluluk hissetmek gerçekten büyük bir erdemdir.”