Rum Meclisi Ermenistan Dostluk Komitesi üyesi Rum milletvekilleri dün yaptıkları açıklamalarla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri Ermenistan ziyaretini değerlendirdiler.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Meclisi Ermenistan Dostluk Komitesi üyeleri Haris Yeorgiyadis, Yorgos Lukadis ve Hrisis Pandelidis, Ermenistan’a gerçekleştirdikleri ziyaret konusunda değerlendirmelerde bulundular.

Habere göre milletvekilleri açıklamalarında özetle, Ermenistan’ın karşı karşıya olduğu en büyük sorunların, Azerbaycan’ın operasyonu sonrasında ortaya çıkan göç sorunu ve Azerbaycan’ın Ermenistan’ın "toprak bütünlüğüne yönelik eylemlerinin daha da artması endişesi" olduğunu ifade ettiler.