1974 Barış Harekatı sırasında kayıp olarak kayıtlara geçen kişilerin aileleri “Kayı Eşleri/Çocukları – 1619” isimli bir dernek kurdu.

Politis gazetesi, 20 Temmuz 1974'te kayıp olarak kayda geçen Kıbrıslı Rumların aileleri tarafından bir dernek kurulduğunu yazdı.

Gazete, derneğin kuruluş amacının, kayıp eşleri ve çocuklarının karşılaştıkları zorlukların çözümü yönünde girişimlerde bulunmak olduğunu belirtirken kayıp yakınlarının kuruluş etkinliğinde yaptıkları konuşmalarda ise, kayıpların sayısının 1619 olduğunun bilindiğini ancak bu kayıpların çocuklarının sayısının kimse tarafından bilinmediğini vurguladıklarını yazdı.

Habere göre Rum kayıp yakınları, 50 yıldır Rum hükümeti ve toplumundan gerekli destek ve ilgiyi göremedikleri vurgusunda da bulundu.