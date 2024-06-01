Girne’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, alkollü olduğu tespit edilen 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, saat 03.40 sıralarında, Efe Şahin (E-21), 86 mlgr alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki LJ 571 plakalı solan araç ile Karakız Sokak’tan Mustafa Çağatay Caddesi'ne giriş yaptı. Şahin’in kullandığı araç 86 mlgr alkollü içki tesiri altında süratli bir şekilde seyreden Talha Kaya (E-21) yönetimindeki DT 481 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan LJ 571 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Şahin (E-57), Eda Şahin (K-45) ve Ecrin Şahin (K-7) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi. Her iki araç sürücüsünün de tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.