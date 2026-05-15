Fileleftheros haberi, “Cesetler Sahipsiz ve Morglarda Üçüncü Dünya Ülkelerindeki Durum… Bakımsızlıktan Kötü Kokular ve Terk Edilmiş Görüntüleri … Baf’taki Durum Çok Ciddi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Hastane morglarında kurallara ve talimatlara uyulmadığı, kontrol yapılmadığı, ölülere ve ailelerine " saygı duyulmadığı" belirtilen haberde, 2025’ten bugüne kurullara uyulmayan Baf Devlet Hastanesi morgundaki sağlık risklerine işaret edildi.

Baf Hastanesi morgunun kapatılması yönünde karar alınmadığı belirtilen haberde, otopsi yapılması gereken durumlarda cesetlerin, yeterli sayıda adli tabip olmadığı gerekçesiyle Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi.

Gazete, personel eksikliği nedeniyle otopsi için Lefkoşa Rum Devlet Hastanesine gönderilinceye kadar, cesetlerin teslim alınması ve soğutucuya yerleştirilmesi gibi prosedürlerde boşluklar yaşandığını belirterek, bir yıldan beri özellikle Baf’ta morg alanlarında "ağır bir koku sorunu" yaşandığına dikkat çekti.

Cesetleri Lefkoşa Rum Genel Hastanesine taşıma işini üstlenen şirketlerin her seferde Rum yönetiminden 500 euro aldığı, her sefere bir de polis eşlik ettiği belirtildi.

Baf Hastanesinde cesetlerin saklanabileceği toplam 20 soğutucu bölme bulunduğunu belirten gazete, bu bölmelerin 12 tanesinde kimse tarafından aranmayan, kimlikleri de tespit edilemeyen cesetler bulunduğunu yazdı. Gazete, cesetler çürümekte olduklarından morg etrafında "ağır bir kokunun hakim olduğunu" belirtti.