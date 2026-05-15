Bölgelere göre, Lefkoşa ve Limasol'da DİSİ, Larnaka ve "Mağusa bölgesinde" AKEL, Baf'ta ise Doğrudan Demokrasi partisi önde. Katılımcıların yüzde 24'e yakını ise hâlâ kararsız.

Politis gazetesi, Noverna Analytics&Research şirketinin bin 104 katılımcıyla 1-12 Mayıs tarihleri arasında gazete adına yaptığı anketin sonuçlarına geniş yer verdi.

Yaş, cinsiyet ve bölgelere göre oy dağılımlarına yer verilen anketin gazete adına yapılan dördüncü anket olduğuna dikkati çekildi.

Habere göre yaş oranlarına göre oy dağılımı şöyle:

“18-34 yaş arası kişilerin yüzde 16’sı ELAM; yüzde 14’ü DİSİ; yüzde 12’si Doğrudan Demokrasi; yüzde 11’i AKEL; yüzde 7’si ALMA; yüzde 6’sı DİKO; yüzde 9’u diğer partiler; yüzde 25’i ise boş oy/kararsız."

35-44 yaş arasındaki oy dağılımı, yüzde 15’i Doğrudan Demokrasi; yüzde 16’sı DİSİ; yüzde 5’i ELAM; yüzde 8’i DİKO; yüzde 11’i AKEL; yüzde 5’i ALMA; yüzde 19’u diğer partiler; yüzde 21’i boş oy/kararsız.

55-64 yaş arasında, “yüzde 25’i DİSİ; yüzde 13’ü AKEL; yüzde 7’s,i Doğrudan Demokrasi; yüzde 3’ü DİKO; yüzde 11’i ELAM; yüzde 8’i ALMA; yüzde 15’i diğer partiler; yüzde 18’i boş oy/kararsız.

65 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 21 AKEL; yüzde 19 DİSİ; yüzde 11 ELAM; yüzde 10 ALMA; yüzde 5 DİKO; yüzde 3 Doğrudan Demokrasi; yüzde 13 diğer partiler; yüzde 18 ise boş oy/kararsız.”

Cinsiyete göre erkeklerin yüzde 19’u AKEL; yüzde 18’i DİSİ; yüzde 12’si Doğrudan Demokrasi; yüzde 11’i ELAM; yüzde 5’i DİKO; yüzde 6’sı ALMA; yüzde 14’ü diğer partilere oy verirken yüzde 15'i boş oy/kararsız olduğunu belirtti.

Kadınların ise yüzde 16’sı DİSİ; yüzde 13’ü AKEL; yüzde 10’u ELAM; yüzde 7’si DİKO; yüzde 5’i Doğrudan Demokrasi; yüzde 12’si diğer partilere oy verirken yüzde 28’i boş oy/kararsız şeklinde yanıt verdi.

Bölgelere göre oy dağılımında sonuçlar şöyle:

“Lefkoşa’da; yüzde 13 AKEL; yüzde 19 DİSİ; yüzde 11 ELAM; yüzde 8’i Doğrudan Demokrasi; yüzde 7’si DİKO; yüzde 8’i ALMA; yüzde 16 diğer partiler; yüzde 18 boş oy/kararsız.

Limasol’da yüzde 15 AKEL; yüzde 18 DİSİ; yüzde 10 ELAM; yüzde 8 Doğrudan Demokrasi; yüzde 10 ELAM; yüzde 8 ALMA; yüzde 5 DİKO; yüzde 15 diğer partiler; yüzde 21 boş oy/kararsız.

Larnaka bölgesinde yüzde 24 AKEL; yüzde 15 DİSİ; yüzde 10 ELAM; yüzde 5 Doğrudan Demokrasi; yüzde 7 DİKO; yüzde 8 ALMA; yüzde 8 diğer partiler; yüzde 26 boş oy/kararsız.

Baf bölgesinde yüzde 14 AKEL; yüzde 15 Doğrudan Demokrasi; yüzde 13 DİSİ; yüzde 9 DİKO; yüzde 9 ELAM; yüzde 5 ALMA; yüzde 3 diğer partiler; yüzde 32 boş oy/kararsız.

“Mağusa bölgesinde” yüzde 15 AKEL; yüzde 14 ELAM; yüzde 14 DİSİ; yüzde 10 Doğrudan Demokrasi; yüzde 3 DİKO; yüzde 4 ALMA; yüzde 18 diğer partiler; yüzde 22 boş oy/kararsız”.

Ankete katılımcılara, “Son iki hafta içinde, herhangi bir partiden veya adaydan, görüşlerinizi daha olumlu kılacak bir şey okudunuz veya duydunuz mu?” diye soruldu.

AKEL’den yüzde 80'i hayır duymadığını, yüzde 20’si evet duyduğunu belirtti.

ALMA’dan yüzde 17’si evet; yüzde 83’ü hayır; Doğrudan Demokrasi’den yüzde 36’sı evet; yüzde 64’ü hayır; DİKO’dan yüzde 10’u evet; yüzde 90’ı hayır; DİSİ’den yüzde 14’ü evet; yüzde 86’sı hayır; ELAM’dan yüzde 17’si evet; yüzde 83’ü hayır” şeklinde yanıt verildi.

Oy vereceğiniz partiye duyulan güven derecesine ilişkin soruya şu yanıtlar verildi:

"AKEL’den yüzde 88’i kesinlikle emin ve değişmesi olası değil; yüzde 8’i oldukça emin ama değişebilir; yüzde 4’ü emin değilim. DİKO’dan 86’sı kesinlikle emin; yüzde 12’si oldukça emin ama değişebilir; yüzde 2’si emin değilim. ELAM’dan yüzde 83’ü kesinlikle emin; yüzde 15’i oldukça emin ama değişebilir; yüzde 2’si emin değilim. Doğrudan Demokrasi’den yüzde 80’i kesinlikle eminin; yüzde 18’i oldukça emin; yüzde 2’si emin değilim. DİSİ’den yüzde 79’u kesinlikle eminim; yüzde 17’si oldukça eminin; yüzde 4’ü emin değilim. AKEL’den yüzde 70’i kesinlikle eminin; yüzde 20’si oldukça eminim; yüzde 10’u emin değilim. VOLT’dan yüzde 64’ü kesinlikle eminim; yüzde 27’si oldukça eminim; yüzde 9’u emin değilim. ALMA’dan ise yüzde 48’i kesinlikle eminim; yüzde 40 oldukça eminim; yüzde 12’si emin değilim.”

Gazete anketin ikinci bölümünü yarın yayımlayacağını belirtti.