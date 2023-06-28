İtalya’nın başkenti Roma’da, Kolezyum'a sevgilisi ve kendisinin ismini yazarak ülkede infial yaratan bir turist aranıyor. İngilizce konuşan genç turist yakalanırsa 15 bin Euro para cezası ve beş yıla kadar hapse çarptırılabilir.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre genç bir turistin, yaklaşık 2000 yıllık amfitiyatronun duvarına anahtarla "Ivan+Haley 23" yazdığı anın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Geçen cuma günü meydana geldiği tahmin edilen olay, başka bir turist tarafından videoya kaydedildi. Videoyu çeken ve İngilizce konuşan kişinin, duvara adını yazan gence "Gerçekten mi?" dediği ve küfrettiği duyuluyor.

Videonun internette yayılması üzerine Kolezyum Arkeolojik Parkı yönetimi, antik amfitiyatroya verilen zararla ilgili şikayetçi oldu.

Sosyal medyada yayılan videonun orijinalinde yüzü net olarak görülen ve isminin Ivan olduğu tahmin edilen genç, polis tarafından aranıyor.

İtalya basınındaki haberlere göre genç turist yakalanırsa kültürel mirasa zarar verme ve şehir yönetmeliğini ihlalden 15 bin Euro para cezası ve beş yıla kadar hapis cezası alabilir.

Ülkede büyük tepki çeken görüntüler, Kültür Bakanı ı Gennaro Sangiuliano ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından da kınandı.

Bu vakayla birlikte, bu yılın ilk yarısında Kolezyum’a zarar verilmesi nedeniyle yapılan şikayet sayısı dörde ulaştı.