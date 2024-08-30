Pahulidis’in görev devir teslim töreninin dün yapıldığını yazan Haravgi gazetesine göre, devir teslim törenine katılan RMMO Komutanı, Korgeneral Yorgos Cicikostas, RMMO komutan yardımcılığı görevine atanmasından ötürü Pahulidis’i kutladı ve tek hedefi RMMO’nun iyileştirilmesi ve caydırıcılık gücünün korunması olan bu zor görevde kendisine başarılar diledi.

Cicikostas, görev süresi yarın dolacak mevcut RMMO komutan yardımcısı Korgeneral Lukas Hacımihail’e yönelik veda konuşmasında ise, kendisine uzun yıllardır RMMO’ya yaptığı katkılarından ötürü teşekkür etti.

Görev devir teslim töreni öncesinde başkanlık sarayında yapılan yemin töreninde konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de Rum Yönetimi'nin caydırıcılık gücünün güçlendirilmesinin öncelik teşkil ettiğini söyledi.

Pahulidis’in atanmasının liyakat kriterleri temelinde yapıldığını ve Pahulidis’i Rum Yönetimi'nin Brüksel’deki daimî temsilciliğindeki hizmetlerinden bildiğini de dile getiren Hristodulidis, Pahulidis’in takviyesi ve desteğiyle RMMO’nun daha da güçleneceğini savundu.

Hristodulidis, Rum Yönetimi'nin caydırıcılık gücünün güçlendirilmesinin yalnızca "yasadışı işgalin sürmesinden" dolayı değil, Rum Yönetimi'nin AB üye devleti olarak yanıt vermesi gereken yükümlülükleri olmasından ötürü öncelik teşkil ettiğini de öne sürdü.

Jeostratejik öneme sahip bir bölgede bulunduklarını ve her gün gelişmeler yaşandığını dile getiren Hristodulidis, rolü eskisi gibi olmayan RMMO’nun kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümünün kutlandığı bugün görev ve sorumluluklarının daha da arttığını savundu.